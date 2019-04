Les Chevaliers de Colomb de Windsor

• Nos meilleurs vœux aux Frères Chevaliers qui célèbrent leurs anniversaires pour la période du 7 au 20 avril: Éric Lussier, Lucien Bérard, Guy Giroux, Éric Brochu, Benoit Ayotte, Marc St-Amand, Guy Martineau, Lucien L. Larochelle, Justin Leblanc, André Charrette, Roger Auger et Mario Boucher.

• L’heureuse gagnante pour le tirage du 5 avril est MmeJocelyne Therriault (billet numéro125).

• L’heureux gagnant pour le tirage du 12 avril est M.P.A. Richard (billet numéro218).

• Les cours de danse en ligne country sous la supervision de MmeFrance Morin ont lieu le mardi soir et le mercredi soir à 18h30 et 19h30. Pour plus d’information, communiquez avec MmeMorin au numéro suivant: 819 342-8610.

• À tous nos Frères Chevaliers, les cartes de membres2019 sont arrivées. N’oubliez pas de venir les chercher à notre bureau entre 8h et 11h30, du lundi au vendredi.

• Nos prochaines activités seront celles du Pain partagé le vendredi 19 avril et la Collecte de sang d’Héma-Québec le jeudi 25 avril.

• Bonne semaine à tous les bénévoles de notre région. Joyeuses Pâques à toute la population de notre belle région.