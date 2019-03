Aigles Extrêmes Jr C : nominations des entraineurs et du gérant

Estrie (RC) – Les Aigles Extrêmes Jr C de l’Estrie ont annoncé la formation des entraîneurs et du gérant de l’équipe pour la saison 2019. Il s’agit de l’entraîneur-chef Joel Wright et de ses assistants Sam Fontaine et Frédéric Verville, de l’entraineur des gardiens Nick Meigs, du conseiller et entraineur ressource Paul Lehmann et du gérant Pascal Perron qui demeure à

Natif de Saint-Denis-de-Brompton, Frédéric Verville s’intéresse au développement de la crosse mineure dans la région de l’Estrie depuis 2014. Il a joué sa crosse mineure et junior à Sherbrooke et participé à cinq reprises aux championnats canadiens, représentant le Québec du niveau pee-wee à midget et plusieurs fois à titre de capitaine. Il participa aussi à trois reprises à la Coupe Founders (championnat canadien

Jr B) et une fois au championnat canadien U16 en 2012 à la crosse au champ. Il évolue présentement pour les Aigles Sr B de Windsor.

Du haut de ses 6 pieds et 4 pouces et 220lb, Sam Fontaine vient de Cornwall, en Ontario. Il a joué et a été entraineur adjoint à la

crosse en enclos au mineur à Cornwall ainsi que pour les Celtics Jr C au même endroit. Il a remporté la très convoitée Coupe Meredith avec les Celtics en 2014. L’année dernière, il a joué Sr B avec les

Aigles de Windsor. L’an dernier, il a notamment été entraîneur adjoint de l’équipe de crosse du Bishop’s College School). Il a gradué de Bishop’s en 2018, est bilingue et réside à l’arrondissement de Lennoxville à Sherbrooke

Paul Lehmann est natif de Mission, Colombie-Britannique. Il apporte avec lui un bagage important de connaissances depuis plus de 20 ans comme entraineur dans tous les aspects de la crosse. Il est en autre responsable de la certification des trois niveaux d’entrainement du PNCE, en charge de la certification et de l’évaluation des entraineurs d’élite du Québec et de l’Est du Canada. Partout où il est passé, ses équipes ont montré une fiche gagnante. Paul Lehmann a également une excellente fiche en temps qu’entraineur des équipes aux championnats canadiens.

En ce qui a trait à Pascal Perron, la direction des Aigles Extrêmes Jr C est heureuse d’annoncer qu’il se joint à l’équipe de crosse en tant que gérant et co-directeur marketing. Ses compétences et ses connaissances en marketing aideront l’équipe dans la recherche de commanditaires ainsi qu’à la promotion de l’organisation. De plus, Pascal Perron possède plusieurs années d’expérience dans la gestion d’équipes sportives. Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de l’équipe.