Les Chevaliers de Colomb de Windsor

Nos meilleurs vœux aux Frères Chevaliers qui célèbrent leurs anniversaires pour la période du 03 au 09 février: Denis Massé, Maurice Raymond, Mario St-Pierre, Gilles Morin, Paul-Émile Roy, Francis Langlois, André Therrien et Yvan L’heureux.

Le prochain souper mensuel aura lieu le vendredi 15 février. Au menu: rôti de lard. Le coût du billet est de 15$ s’il est acheté avant le mercredi 13 février et de 18$ après cette date.

L’heureux gagnant pour le tirage du 1er février est M.Christian Pélissier (billet numéro592). Félicitation au gagnant du prix de 100$.

La prochaine assemblée mensuelle aura lieu le mardi 19 février.

Sous la supervision de MmeFrance Morin, les cours de danse en ligne country ont lieu le mardi soir et le mercredi soir à 18h30 et de 19h30. Pour de plus d’information, communiquez avec MmeMorin au numéro suivant: 819 342-8610.

À tous nos Frères Chevaliers, les cartes de membres2019 sont arrivées. N’oubliez pas de venir les chercher à notre bureau entre 8h et 11h30, du lundi au vendredi inclusivement.