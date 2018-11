Les Chevaliers de Colomb de Windsor

Nos meilleurs vœux aux frères Chevaliers qui célèbrent leurs anniversaires du 25 novembre au 1er décembre: Pierre Tourville, Lionel Larochelle, Yan Gélineau, Yves Saint-Amant et Jean-Marie Ouellet.

Le tirage hebdomadaire de la loterie colombienne a été effectué le vendredi 23 novembre. La gagnante du montant de 100$ est Lise Raîche (billet no.212). Félicitations!

Merci aux 150 «guignoleurs» et «gugnoleuses» de tous âges qui ont sillonné la région de Windsor lors de la guignolée du dimanche 25 novembre. Le Grand Chevalier, Jean Schinck Jr. et le comité organisateur remercient tous ceux et celles qui ont participé et donnés; grâce à vous, les Chevaliers de Colomb peuvent poursuivre leurs œuvres.

C’est la dernière semaine pour la demande des paniers de Noël. Il faut s’inscrire au secrétariat (5, rue Greenlay Sud) entre 8h30 et 11h30, du lundi au vendredi. Les demandes finiront le vendredi 30 novembre.

Venez fêter avec nous le temps des fêtes à l’occasion du souper mensuel le 19 décembre. Au menu: ragoût de pattes. Le coût est de 15$ avant le 18 décembre ou de 19 décembre le jour du repas.

Pour achats et informations, contacter Gérald Saint-Laurent au 819 845-4239 ou passer au bureau des Chevaliers au 5, rue Greenlay Sud.

Avis aux membres: l’assemblée générale se tiendra le mardi 18 décembre, à 19h.

Les cartes de membres sont arrivées. Contactez Michel Boudreau.

Campagne de recrutement: on a une place pour toi. Cérémonie d’accueil en avril.