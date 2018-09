Les Filles d'Isabelle de Windsor

N’oubliez pas que notre réunion aura lieu le lundi 3 septembre à la salle du Bel Âge, à 19h. On vous attend en grand nombre. Nous ferons une cérémonie d’accueil abrégée pour les nouvelles membres.

Nous sommes toujours disponibles pour préparer vos repas après funérailles. Vous n’avez pas à être membre. Pour information, communiquez avec la responsable de ce volet, MmeMonique Morin, au 819 845-1141 ou MmePierrette Corriveau au 819 845-1123. Nous tenons à préciser que nous pouvons servir les repas seulement à 3 endroits: au centre communautaire, à la salle des Chevaliers de Colomb ou à la salle du Bel Âge.

Si vous avez des nouvelles à nous communiquer, n’hésitez pas à me le faire savoir. Pour me joindre: Jocelyne Plante Bégin au 819 845-3250. Vous pouvez me laisser un message sur ma boîte vocale.

Pensée: On ne peut commander l’affection et l’estime des autres, mais on peut les mériter.