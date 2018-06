Les Filles d'Isabelle de Windsor

Je tiens à vous faire des excuses pour la chronique de la semaine dernière. Je n’ai pas envoyé le bon fichier au journal. (NDLR : Ça nous arrive aussi! Nous apprécions votre contribution.)

Nous souhaitons un très bon anniversaire à Georgette Lussier, Claudette Saint-Pierre, Lise Coutu, Jocelyne Plante Bégin, Francine Drapeau, Monique Morin et Diane Rodrigue.

Lors de la collecte de sang du 26 avril dernier, nous avons eu 94 donneurs, dont 7 nouveaux. Merci aux participants ainsi qu’à nos bénévoles.

Nous invitons toutes celles qui aimeraient faire partie de notre mouvement à communiquer avec la régente Joanne Lussier au 819 845-4465, ou avec la vice-régente Claudette Saint-Pierre au 819 845-4362

Si vous possédez de la laine dont vous n’avez plus besoin, les Filles d’Isabelle l’accepteraient avec plaisir pour la remettre à nos tricoteuses. Vous pouvez contacter MmeMonique Morin au 819 845-1141. Merci.

Nous sommes toujours disponibles pour préparer vos repas après funérailles. Vous n’avez pas à être membre. Pour information, communiquez avec la responsable de ce volet, MmeMonique Morin, au 819 845-1141, ou avec MmePierrette Corriveau au 819 845-1123. Nous tenons à préciser que nous pouvons servir les repas seulement à trois endroits: le Centre communautaire de Windsor, la salle des Chevaliers de Colomb ou le Centre régional du Bel Âge.

Vous avez des nouvelles à me communiquer? N’hésitez pas à me téléphoner: Jocelyne Plante Bégin au 819 845-3250. Vous pouvez me laisser un message.

Pensée: Le bonheur n’est jamais gratuit, il n’accompagne pas toujours la richesse ou le succès.