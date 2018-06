Les Filles d'Isabelle de Windsor

Nous souhaitons un joyeux anniversaire à Mmes Berthe Bégin, Della Ward Dubuc et Marie-Berthe Frappier.

N’oubliez pas le pèlerinage au Cap-de-la-Madeleine le 27 mai prochain. Le prix est de 30$. Nous avons besoin d’une réponse le plus rapidement possible. Les personnes à contacter sont la régente Joanne Lussier au 819 845-4465, ou la vice-régente Claudette Saint-Pierre au 819 845-4362.

Si vous possédez de la laine dont vous n’avez plus besoin, les Filles d’Isabelle l’accepteraient avec plaisir pour la remettre à nos tricoteuses. Vous pouvez contacter MmeMonique Morin au 819 845-1141.

Nous sommes toujours disponibles pour préparer vos repas après funérailles. Vous n’avez pas à être membre. Pour information, communiquez avec la responsable de ce volet, MmeMonique Morin, au 819 845-1141 ou avec MmePierrette Corriveau au 819 845-1123. Nous tenons à préciser que nous pouvons servir les repas seulement à trois endroits: le Centre communautaire de Windsor, la salle des Chevaliers de Colomb ou à la salle du Centre régional du Bel Âge. Les profits vont pour nos bonnes œuvres.

Vous pouvez toujours me faire parvenir des nouvelles que je pourrai partager avec nos lecteurs et lectrices; pour me rejoindre: Jocelyne Bégin au 845-3250, vous pouvez laisser un message

Pensée: Pour réaliser nos rêves, il faut du courage, de la ténacité et une bonne dose de patience.