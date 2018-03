Les Filles d'Isabelle de Windsor

Nous souhaitons un bon anniversaire à MmesLucienne Noël et Johanne Marquis.

Notre prochaine réunion aura lieu le lundi 2 avril, dès 19h, à la salle du Bel Âge. Apportez vos souliers SVP.

Il y aura une collecte de sang le jeudi 26 avril à la salle des Chevaliers de Colomb. Elle est organisée par le Conseil2841, en collaboration avec les Filles d’Isabelle. Nous vous attendons en grand nombre.

Notre cercle a un système de micros sans fils avec haut-parleur sur trépied qui est à vendre. Nous ne l’avons pas utilisé souvent et maintenant que notre local est plus petit, il n’est plus nécessaire pour nous. Le coût d’achat était de 700$ et nous demandons 450$. Les personnes intéressées peuvent communiquer avec Jocelyne Plante Bégin au 819 845-3250, ou Joanne Lussier au 819 845-4465. Ces argents serviront à nos bonnes œuvres.

Nous sommes toujours disponibles pour préparer vos repas après funérailles. Vous n’avez pas à être membre. Pour information, communiquez avec la responsable de ce volet, MmeMonique Morin, au 819 845-1141 ou avec MmePierrette Corriveau au 819 845-1123. Nous tenons à préciser que nous pouvons servir les repas seulement à 3 endroits: au Centre communautaire René-Lévesque, à la salle des Chevaliers de Colomb ou à la salle du Centre régional du Bel-Âge.

Nous invitons toutes celles qui aimeraient faire partie de notre mouvement, ainsi qu’à celles qui ont déjà été membres et aimeraient l’être de nouveau, à communiquer avec la régente Joanne Lussier au 819 845-4465, ou avec la vice-régente Claudette Saint-Pierre au 819 845-4362.

Pensée: Il faut vivre aujourd’hui pour que demain soit plus merveilleux qu’hier.