Les Filles d'Isabelle de Windsor

Notre cercle a perdu une autre de ses membres en la personne de Mme Hermance Frappier qui était membre depuis 69 ans. Nos condoléances a toute la famille. Nous tenons également à nous excuser auprès de la famille de n’avoir pu participer aux funérailles afin de rendre hommage à la défunte, mais toutes les membres étaient occupées soit pour le tournoi de quilles ou à la préparation d’un repas après funérailles.

Nous souhaitons un joyeux anniversaire à Mmes Berthe Bégin, Della Ward Dubuc, Marie-Berthe Frappier et Georgette Lussier.

Lors du souper des bénévoles, c’est le cercle des Filles d’Isabelle qui a remporté le prix de 100 $ pour le centre de table représentant les activités de l’organisme. Merci à tous ceux et celles qui ont voté pour nous et également aux organisateurs.

Lors du tournoi de quilles du 22 avril organisé par notre cercle, c`est l’équipe de Rachel Lemelin du cercle de Windsor qui a remporté la 1re place et la 2e revient à l‘équipe de Réjeanne Lavoie du cercle de Brompton. Merci à Rachel Lemelin qui s’est occupée d`organiser le tournoi. Ce fût une très belle journée.

N’oubliez pas le pèlerinage au Cap-de-la-Madeleine, le 28 mai prochain. Le prix est de 30 $ et nous avons besoin d’une réponse le plus rapidement possible. Les personnes à contacter sont la régente Joanne Lussier au 819 845-4465, ou la vice-régente Claudette Saint-Pierre au 819 845-4362.

Si vous possédez de la laine dont vous n’avez plus besoin, les Filles d’Isabelle aimeraient en avoir afin de la remettre à leurs tricoteuses. Vous pouvez contacter Mme Monique Morin au 819 845-1141. Merci.

Nous sommes toujours disponibles pour préparer vos repas après funérailles. Vous n’avez pas à être membre. Pour information, communiquez avec la responsable de ce volet, Mme Monique Morin, au 819 845-1141 ou avec Mme Pierrette Corriveau au 819 845-1123. Nous tenons à préciser que nous pouvons servir les repas seulement à 3 endroits : au Centre communautaire René-Lévesque, à la salle des Chevaliers ou à celle Bel Âge. À noter que nos profits vont pour nos œuvres.