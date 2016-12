Les Chevaliers de Colomb de Windsor

Nos meilleurs vœux aux frères Chevaliers qui célèbrent leur anniversaire de naissance du 18 au 31 décembre : Benoit Jacques, Sébastien Rosa, Reynald Turcotte, Jean-Paul Nault, Arcade Tremblay, Gilles Leclerc, Hercule Perreault, Denis Carrier, Richard Jolin, Daniel Carrier, Jacques Devault, Michel Toutant, Georges Pellerin, Jean-Guy Boulanger, André Jetté, André Dubois et Roger Kendall.

La distribution des paniers de Noël a eu lieu le samedi 17 décembre. Tout c’est bien déroulé et les bénévoles et les pompiers pour les cadeaux. Plus de 70 familles ont reçu un panier. Merci aux Filles d’Isabelle pour la préparation du repas et à tous les bénévoles. Les Chevaliers de Colomb souhaitent un Joyeux Noël et Bonne Année à toute la population ainsi qu’aux frères Chevaliers.

Le tirage mensuel de la loterie colombienne a été effectué le 16 décembre. Le gagnant du montant, cette fois de 500 $, est Robert Côté (billet no. 541). Félicitations !

Les cartes de membres pour l’année 2017 sont disponibles au local des Chevaliers. Pour information, composez le 819 845-2686.