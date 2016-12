De Lemire à Foucault

Dans la chronique du 13 avril 2016 intitulée L’ancêtre Lemire dans la mire, nous avions réussi à identifier les ascendants de Modeste Lemire marié en 1767 avec Josèphe Delguiel (Déziel) dit Labrèche. J’ignorais à ce moment-là que nous venions aussi de retracer les ancêtres de Patrick Foucault, technicien et propriétaire de la boutique Info.ca de Windsor. Pourquoi porter le patronyme Foucault au lieu de Lemire ?

Modeste Lemire était le frère de Jean-Baptiste Lemire, fils de Jean-François Lemire et de Françoise Foucault qui sont les ancêtres de Patrick Foucault à la troisième génération. Si nous avons eu autant de difficulté à reconstituer ces familles Lemire, c’est que les générations subséquentes Lemire s’identifiaient sous le patronyme Foucault. Jean-François Lemire a épousé Françoise Foucault le 5 février 1701 à Trois-Rivières. Leurs descendants portent généralement le patronyme Foucault. On connaît déjà l’ascendance Lemire depuis la chronique du 13 avril 2016.

Françoise Foucault était la fille de Jean-François Foucault et d’Élisabeth Provost. Elle est née le 2 septembre 1679 à Trois-Rivières. Son père Jean-François Foucault, né vers 1631, était originaire de la région de Périgueux en Dordogne. Les siècles ne changent pas le comportement humain. Pourquoi les enfants portaient-ils le nom Foucault de leur mère au lieu du nom paternel Lemire ? Jean Lemire, l’ancêtre, était un entrepreneur en construction relativement connu et prospère. On sait que ses fils ont achevé les contrats qu’il n’a pu honorer à cause de son décès. Trois situations familiales seraient plausibles. Les descendants Foucault ne voulaient peut-être pas assumer les dettes Lemire éventuelles de leur père entrepreneur. Plus vraisemblablement certains descendants Lemire ayant été désavantagés sur le patrimoine familial préféraient se dissocier du nom Lemire et ont porté le nom Foucault de leur mère. Enfin, il est possible mais peu probable qu’à cause de la prolifération des familles Lemire dans la région, une lignée Lemire a préféré s’identifier sous le nom Foucault. Quoi qu’il en soit, l’ancêtre Jean-François Foucault est arrivé en Nouvelle-France avant 1671 et l’ancêtre Jean Lemire est arrivé en Nouvelle-France avant 1653. Patrick Foucault est un Lemire dans son ascendance patrilinéaire (de père en fils).