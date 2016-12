Ateliers des beaux dimanches en famille

À compter du dimanche 23 octobre, il n’y aura plus d’ateliers continus en généalogie ou en informatique durant l’activité des Beaux dimanches en famille à l’hôtel de ville de Richmond. Depuis octobre 2013, ces ateliers gratuits nécessitaient une présence assidue à chaque dimanche pour pouvoir avancer dans les connaissances scientifiques nécessaires pour entreprendre des recherches généalogiques valables. Dorénavant, les généalogistes de la région, débutants ou experts, pourront prendre rendez-vous avec l’animateur des Beaux dimanches en famille pour proposer un sujet de leur choix relatif à la généalogie et aussi pour obtenir de l’aide ponctuelle afin de résoudre certains problèmes dans leurs recherches.

Plusieurs personnes s’intéressent vraiment à leur histoire de famille mais une présence assidue chaque dimanche en atelier ne convient pas à tous. Dorénavant, chacun et chacune pourront assister librement aux ateliers annoncés sans aucune obligation d’assiduité. Certaines difficultés en généalogie surviennent parce que des étapes essentielles dans l’apprentissage de cette science ne sont pas franchies. Relever des renseignements épars sur le réseau Internet n’offre aucune garantie de fiabilité sur la véracité des faits. Il faut approfondir davantage la recherche.

Dès qu’une personne propose un sujet ou une question, l’animateur lui indique les étapes à franchir s’il y a lieu et d’un commun accord, un atelier est préparé, annoncé et cédulé en conséquence. Pour recevoir une invitation à un atelier, il suffit à chaque personne intéressée de fournir son adresse courriel pour inscription au carnet des généalogistes de la Société généalogique de Richmond. Les généalogistes de la Société généalogique de Richmond apprennent comment utiliser un logiciel de généalogie dans leur ordinateur et peuvent aussi publier leur fichier généalogique en temps réel sur le réseau Internet. Info. : Jacques Blaquière (819) 826-1414 ou, préférablement, genealogie@blaquiere.ca