Les Chevaliers de Colomb de Windsor

• Nous sommes en pleine période de la vente des billets de la loterie colombienne locale au coût de 10 $ chacun. Le premier tirage sera effectué le vendredi 4 novembre prochain. Les billets sont disponibles au local des Chevaliers. Pour information : 819 845-2686.

• Tables pliantes en bois à vendre au local des Chevaliers : l’une de 24 par 96 pouces au coût de 10 $ ; table pliante de 32 à 36 par 96 pouces au coût de 15 $. Info : 819 845-2686.

• Il y a des cours de danse en ligne et country tous les mardis soir pour les débutants, de 18 h 30 à 19 h 30, et à tous les mercredis soir pour les intermédiaires, de 18 h 30 à 19 h 30, et pour les avancés, de 19 h 30 à 20 h 30. Pour s’inscrire ou avoir plus d’information, communiquez avec la professeure des cours de danse France Morin au 819 342-8610, ou au local des Chevaliers au 819 845-2686.

• Le prochain souper du mois organisé par les Chevaliers aura lieu à leur grande salle le vendredi 21 octobre, dès 18 h. Au menu : tournedos de poulet. Le coût est de 14 $ par personne si payé avant le 19 octobre. Après cette date, le coût sera de 17 $. Pour la soirée seulement avec le duo d’Estelle et Rock, le coût est de 8 $. Pour information, communiquez au 819 845-3822, ou au 819 845-2686 (local des Chevaliers). Bienvenue à toute la population.