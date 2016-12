Les Chevaliers de Colomb de Windsor

Nos meilleurs vœux aux frères Chevaliers qui ont célébré leur anniversaire de naissance du 25 septembre au 1er octobre : Sébastien Côté, Christiane Boily (sœur de Réjean Boily), Jacques Saint-Laurent, Pierre Larochelle, Steven Burke, Réal D. Léveillé, Jacques Boulay, Denis Bernier, David Noël et Gaétan Jacques.

Nous sommes en pleine période de la vente des billets de la loterie colombienne locale au coût de 10 $ chacun. Le premier tirage sera effectué le vendredi 4 novembre prochain. Les billets sont disponibles au local des Chevaliers. Pour information : 819 845-2686.

Une messe sera célébrée le dimanche 2 octobre, à 10 h, à la grande salle des Chevaliers (5, rue Greenlay Sud). Bienvenue à toute la population de Windsor et des environs. Pour information : 819 845-2686.

Il y a des cours de danse en ligne et country tous les mardis soir pour les débutants, de 18 h 30 à 19 h 30, et à tous les mercredis soir pour les intermédiaires, de 18 h 30 à 19 h 30, et pour les avancés, de 19 h 30 à 20 h 30. Pour s’inscrire ou avoir plus d’information, communiquez avec la professeure des cours de danse France Morin au 819 342-8610, ou au local des Chevaliers au 819 845-2686.

Le Congrès régional aura lieu le samedi 1er octobre en l’église Notre-Dame-de-la-Protection à l’arrondissement de Fleurimont à Sherbrooke (2050, rue Galt Est). Les inscriptions et l’accueil débuteront à 8 h 30. Coût de 20 $ pour le repas. Bienvenu aux frères Chevaliers en règle. Pour information : 819 845-2686.