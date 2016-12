Graduation

Lors de l’atelier de généalogie du dimanche 4 septembre dernier, madame Brigitte Lecours de Danville a reçu son accréditation comme généalogiste de filiation. C’est le premier niveau de compétence scientifique en généalogie. Son certificat lui a été remis par monsieur Alain Fortier généalogiste de Richmond. Madame Ginette Hardy généalogiste de Danville tient le tableau d’ascendance ancestrale Lecours sur douze générations à gauche et Claire Hersberger, généalogiste de Richmond tient le tableau à droite. Le certificat a été signé par madame Noëlla Laplante, généalogiste de Richmond, absente sur la photo, et par Jacques Blaquière, généalogiste et animateur des Beaux dimanches en famille. Madame Brigitte Lecours a démontré sa capacité à retracer et à identifier les ressources documentaires du plus haut niveau de fiabilité pour étayer l’authenticité de son tableau généalogique. Il y aura une exposition généalogique à la Société généalogique de Richmond dimanche, le 27 novembre prochain dans le cadre de la Semaine nationale de la généalogie. Plusieurs tableaux seront exposés et des recherches assistées par les généalogistes du groupe seront offertes. Entrée gratuite.