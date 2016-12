Les Chevaliers de Colomb de Windsor

Nos meilleurs vœux aux frères Chevaliers qui ont célébré leur anniversaire de naissance en juillet : Jean Schinck jr., René Gélineau. Roger Viens, Mario Larochelle, Doris Roy, Robert Guyon, Dominique Boutin, Roland Gagné, Gilles J. Drapeau. Marcel Moffatt, André Lussier, Gaétan Pélissier, Roger Durand, Maurice Corriveau, Marc Maurice, Maurice Dion, Michel Roy, Armand Richard, Armand Grenache, René Hamel, Simon Pierre Morin et Sylvain Labrie.

Nous sommes en pleine période de la vente des billets de la loterie colombienne locale au coût de 10 $ chacun. Le premier tirage sera effectué le vendredi 4 novembre prochain. Les billets sont disponibles au local des Chevaliers. Pour information : 819 845-2686.

Des cours de danse en ligne et country débuteront à partir du 6 septembre tous les mardis soir pour les débutants, de 18h 30 à 19 h 30, et à partir du 7 septembre tous les mercredis soir pour les participants plus avancés, de 18 h 30 à 19h30. Pour s’inscrire ou avoir plus d’information, communiquez avec la professeure des cours de danse France Morin au 819 342-8610, ou au local des Chevaliers au 819 845-2686.

Le prochain souper du mois organisé par les Chevaliers aura lieu à leur grande salle le vendredi 16 septembre, dès 18h. Au menu : méchoui de lard et de bœuf. Le coût est de 30 $ par personne si payé avant le 9 septembre. Après cette date, le coût sera de 35 $. Pour la soirée seulement, le coût est de 8 $. Pour information, communiquez au 819845-3822, ou au 819 845-2686 (local des Chevaliers). Bienvenue à toute la population.

Pensée : Le bonheur apporte toujours de la sagesse et la sagesse apporte toujours le bonheur. Par où voulez-vous commencer ?