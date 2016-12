La famille Dandurand

Comme pour la plupart des noms de famille, il faut tourner le son du nom Dandurand sur le bout de la langue pour en comprendre le sens. Il ne faut surtout pas s’attarder à l’orthographe qui a été utilisé pour l’écrire. On écrivait au son autrefois et jamais deux fois de la même manière. Comme la tradition dans toutes les familles voulait que les enfants soient tous descendants de leur père, on a ici les enfants de Andurant ou si on veut, les enfants D’Anduran. On peut aussi l’écrire Anduran, Andurant et Enduran. Le nom serait répandu dans le Sud et dans le Sud-Est de la France. Endurant serait une qualité signifiant patient. Mais d’autres généalogistes pensent que le préfixe Dan serait une mutation de Dom, Don en espagnol, du latin dominus, signifiant maître. Les enfants de Dom Du Rang.

Le premier Dom Durand à mettre les pieds en Nouvelle-France était originaire de Paris. Antoine Dandurand dit Marchâterre (Marcheterre) était soldat dans la compagnie de Maupeou. Il a été cité dans les registres de l’Hôtel-Dieu de Québec le 12 novembre 1693 à l’âge de 31 ans. Il serait donc né vers 1662 en France. Le 10 février 1696, il signe un contrat de mariage avec Marie Vérieu (Veilleux) devant le notaire Étienne Jacob de Québec. Le mariage a été célébré le 29 février 1696 à Ste-Famille-d’Orléans où habitait la famille Vérieu (Veilleux). Le couple a eu neuf enfants, dont six filles et trois garçons. Deux garçons, Joseph-François et Antoine, ont survécu pour assurer la descendance D’Andurand. Les familles Anduran et Enduran ont la même origine.