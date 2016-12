Les familles Maurice de Richmond, Windsor et alentours

Le 6 juillet 1744 à Saint-Pierre-d’Orléans (Île d’Orléans), Michel Maurice Jean, fils de Pierre Jean et d’Olive Jocet, de Saint-Dinan de Saint-Malo en Bretagne, épousait Marie Marthe Bussières, fille de feu Jean Bussières et d’Ursule Rondeau, de Saint-Pierre-d’Orléans. Ces deux personnes sont les ancêtres des familles Maurice du Québec.

Michel Maurice Jean est dans l’ascendance directe de Stephen Maurice, de la rue Du Collège Sud à Richmond. Ce sont les enfants de Michel Maurice Jean qui ont été les premiers identifiés sous le nom Maurice. Dans les actes religieux, on les disait enfants de Jean Maurice. Comme personne ne savait lire, personne n’a relevé l’inversion et le nom de famille Maurice a pris racine. Il y a eu une inversion de ce genre pour la famille Viens. L’ancêtre se nommait Vivien Jean. Est-ce qu’on peut dire que les Maurice et les Viens sont parents de par leurs ancêtres Michel Maurice Jean et Vivien Jean ? Ce serait prématuré de l’affirmer car le nom Jean comme tel a toujours été connu à toutes les époques depuis les débuts de la chrétienté et des milliers de personnes le portent.