Les familles Larrivé et les familles Delisle

L’origine de ces patronymes est quelque peu folklorique. On peut les analyser pour les identifier correctement. Larrivé, mutation de L’arrivé et version masculine de L’arrivée, est extrait d’une phrase qu’on disait autrefois à propos des gens qui vivaient à l’Île de Ré dans la Charente-Maritime. La plupart des gens qui habitaient l’île de Ré vivaient surtout de la pêche et demeuraient sur la rive tout autour de l’île. On a pu ainsi faire un jeu de mots pour créer deux nouveaux patronymes. Quand on arrivait en bateau sur le continent, on arrivait de Ré et on arrivait aussi de la rivée de l’île. On pouvait donc être identifié de deux façons. On pouvait être soit un Larrivé, soit un Delisle. Certaines familles portant aujourd’hui l’un ou l’autre de ces deux patronymes pourraient avoir un ancêtre commun en Nouvelle-France.

Jacques Arrivé dit Delisle est né vers 1640 et est décédé avant son inventaire posthume exécuté à Sillery par le notaire Romain Becquet, le 17 août 1673. Jacques Arrivé a déclaré 26 ans au recensement 1666 et 27 ans au recensement 1667. Il serait donc décédé relativement jeune. En 1667, Jacques Arrivé était fabricant de chandelles et vivait à Notre-Dame-des-Anges, aujourd’hui, en plein centre-ville de Québec. Il est arrivé en Nouvelle-France peu après son mariage avec Renée De Laporte, fille de Jacques De Laporte et Esther Coindriau. Leur mariage fut célébré à Saint-Étienne-d’Ars, Île de Ré, le 22 juillet 1663. Jacques Arrivé dit Delisle était le fils de Pierre Arrivé, de l’Île de Ré, et de Jeanne Rosier.

Après le décès de Jacques Arrivé dit Delisle, Renée De Laporte s’est remariée à Québec le 29 janvier 1674 avec Michel Duveau (Duval) dit Descormiers (Cormier). Renée De Laporte est décédée à Montréal le 5 mai 1705. Elle a déclaré 24 ans au recensement 1666, elle serait donc née vers 1642. On a estimé son âge à 70 ans au décès en 1705 alors qu’elle avait en réalité 63 ans. Comme il arrivait autrefois que l’âge des défunts était estimé selon l’apparence de leur dépouille mortelle, on constate que celle de Renée De Laporte avait certainement subi les ravages du temps puisqu’on lui a donné à son décès sept ans de plus que son âge réel. Jacques Arrivé dit Delisle a eu trois filles et un seul fils qui a assuré sa descendance Larrivé et Delisle. Cependant, les Larrivé et les Delisle du Québec ne descendent pas tous de cet ancêtre. Plusieurs autres ancêtres sont venus de l’Île de Ré ou de la Charente-Maritime.