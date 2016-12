Les petits noms de famille

Beaucoup de noms de famille sont des petits noms, des diminutifs. Certains signifient le plus jeune du nom, d’autres, le fils de ce nom et enfin, la version courte du plus grand ou un petit du lieu d’origine. La plupart sonnent en « o » et la façon de les écrire varie avec les époques. Par exemple, on a Paris ou Parisien, nom de famille qui vient de la ville de Paris en France. Mais on a aussi la famille des petits parisiens, les Parizeau qui s’écrivait aussi Pariseau. Les familles René, mutation de Reyne ou Rey, qui signifie Roy. Les petits Roy sont des Reno, Raynault ou Renaud.

Mais attention, Royer n’a pas la même signification. Un royer était autrefois un fabriquant de roues. On trouve aussi Lerouer, Lerouet et Leroyer. On dit qu’il n’y a pas d’erreur dans la façon d’écrire les noms propres. Au fur et à mesure que les familles ont découvert comment était écrit leur nom dans les actes qui les concernent, le même nom de famille écrit différemment ailleurs a pu se répandre lui aussi d’une autre façon. C’est un membre de la famille qui a appris à lire le premier qui a cru découvrir la façon unique d’écrire son nom. Mais ce n’était pas aussi simple. Comme la plupart des gens autrefois ne savaient ni lire ni écrire, ils ne pouvaient pas épeler leur nom pour le prêtre ou pour le notaire qui écrivaient les noms par leur sonorité. C’est ce qui explique la grande diversité dans l’orthographe des noms même s’il s’agit des mêmes familles.

Les Lareau viennent de loin. L’ancêtre portait le nom Lereau. Lareau est la version féminine de Lereau. Lereau est l’ancêtre des L’Heureux mais on assiste ici à une mutation particulière du patronyme original. Les Lareau sont des gens de modeste condition qui vivaient près de la rivière L’Arz en Bretagne. Les Loisel, forme masculine ancienne de Loiselle ont leurs Loiseau. Les Dumont ont leurs Colins (Collines) et Colinot. Les familles Barbe ont eu leurs Barbeau, les Brun ou Lebrun ont leurs Bruneau et les Lebon ont leurs Bonneau. On peut voyager à l’infini quand on s’intéresse à la signification de notre nom de famille. Ce n’est pas toujours facile de comprendre son nom et on découvre le sens plus souvent qu’autrement au son, comme on écrivait les noms autrefois. Qui aurait pensé que Abelin, petit nom d’Abel, serait à l’origine du nom des familles (a)Blain ? Quel est le petit nom de votre famille ?