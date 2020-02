Les plus beaux jardins seront à… St-François-Xavier

Saint-François-Xavier-de-Brompton – Grâce aux conseils et au partage de connaissance de M. Dany Bouchard, formateur au Jardin des funambules, les participants à la conférence du 18 février peuvent maintenant commencer leur jardin du bon pied.

«Nous sommes très heureux et fiers d’avoir pu offrir une conférence de M.Dany Bouchard. Conférencier et formateur aussi au Jardinier-maraîcher, une entreprise d’économie sociale fondée par Jean-Martin Fortier et Suleyka Montpetit, M. Bouchard est un conférencier renommé et respecté dans le domaine du jardinage. Généreux, cet entrepreneur de chez nous a passé plus de deux heures avec nos participants», souligne le conseiller municipal responsable du Comité de l’environnement de Saint-François-Xavier-de-Brompton, M. Alexandre Roy qui rappelle que la conférence a pu être offerte gratuitement en raison d’un partenariat entre la Municipalité et le Comité de l’environnement.

C’est ainsi qu’avec des démonstrations à l’aide de différents matériaux, M.Bouchard a expliqué comment réussir les semis. «Les échanges étaient vraiment intéressants et fluides. Monsieur Bouchard est un vrai passionné qui a capté l’attention des participants pendant plus de deux heures! Je ne suis pas étonnée que ses conférences soient prisées par des milliers de fermiers provenant de 56 pays! Ses conseils pratiques ont été fort appréciés et arrivent justes à temps pour celles et ceux qui songent à participer à notre jardin communautaire», ajoute la présidente du Comité de l’environnement, Mme Marielle Bibeau.

S’il est encore tôt pour tout dévoiler sur le Jardin communautaire de Saint-François-Xavier-de-Brompton, la présidente indique que c’est quand même le temps de faire connaître son intérêt à y participer. «Pour toutes sortes de raisons, l’an passé, nous avons dû repousser le jardin communautaire à cette année. Là, nous sommes prêts à recevoir les inscriptions des gens intéressés au 819 845-3954 poste229 ou au loisirs@sfxb.qc.ca. Tous les détails seront par la suite communiqués aux gens intéressés», explique MmeBibeau.