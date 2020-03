Philippe Pagé, directeur de la Fédération de la Relève Agricole

Saint-Camille (RL) — L’actuel Maire de la municipalité de Saint-Camille, M.Philipe Pagé, a laissé savoir au cours de la dernière semaine avoir accepté le poste de Directeur général de la Fédération de la Relève agricole du Québec (FRAQ). Il faut dire que M.Pagé occupait déjà ce poste sur une base intérimaire depuis quelques mois, soit depuis le décès soudain en octobre dernier du Directeur général, M.Stéphane Deslauriers. Impliqué depuis plusieurs années à titre de coordonnateur interrégional pour l’Estrie-Centre du Québec et la Montérégie, M.Pagé s’est dit on ne peut plus fier de l’opportunité qui s’offre à lui et de cette importante marque de confiance qui lui ait portée par les administrateurs.

«J’accepte cette nomination avec grande fierté, mais aussi beaucoup d’humilité. Je tiens à remercier le conseil d’administration, le conseil exécutif, les coordonnateurs interrégionaux pour leur support ainsi que toute l’équipe de présidentes et présidents avec qui j’ai eu le bonheur de collaborer au cours des dernières années. Mon nouveau rôle consistera entre autres à supporter la Fédération par du travail au sein des relations publiques, autant sur le volet gouvernemental qu’au sein des rapports avec les autres organisations et intervenants du milieu agricole. Bien entendu, continuer de promouvoir les principaux objectifs que nous avons à la fédération, tels que défendre les intérêts de la relève en agriculture, assurés d’une représentation politique ainsi que d’une présence au sein des tables de concertations et de développements tout en valorisant la profession.

Je tiens également à souligner que cette nomination aujourd’hui ne vient d’aucune façon remettre en question mon poste de Maire de Saint-Camille. Je demeure dans mes fonctions de Maire, et ce, avec la même ardeur que par le passé.» De nous confier monsieur Pagé, lui qui nous indiqua du même coup que son horaire sera partagé entre les bureaux de la FRAQ à Longueuil et ceux de la municipalité de Saint-Camille.