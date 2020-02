Richmond reçoit 18 200 $ de Financement Agricole Canada

Richmond – Financement Agricole Canada (FAC) a récemment accordé 1,5 million de dollars dans le cadre du fonds AgriEsprit à 94 projets communautaires partout au Canada afin d’appuyer la réalisation de projets d’immobilisations en milieu rural.

En 2019, le fonds AgriEsprit de FAC a attribué entre 5 000$ et 25000$ à des projets communautaires qui améliorent la vie dans les collectivités ou qui contribuent à leur développement durable. Ces fonds servent notamment à l’achat et à l’installation d’équipement, à la rénovation et à l’amélioration de l’efficacité énergétique d’édifices, à des travaux de réparation, ainsi qu’à l’achat de matériel de sauvetage et d’incendie.

De ce nombre, la Ville de Richmond a reçu une aide financière de 18200$ pour installer un éclairage au DEL au-dessus de la patinoire et pour réparer un déshumidificateur de l’aréna P.-E.-Lefebvre. Les travaux seront d’ailleurs réalisés ce printemps.

Au cours des 16 dernières années, le fonds AgriEsprit de FAC a appuyé plus de 1 263 projets, ce qui représente un investissement de plus de 15 millions de dollars.

«Nous sommes très contents de pouvoir compter sur l’appui de FAC dans la réalisation de ce projet, cela va nous permettre de bonifier la performance énergétique du bâtiment, tout en améliorant l’éclairage sur la glace pour nos usagers», mentionne le maire de Richmond, M.Bertrand Ménard.

La remise officielle du chèque a d’ailleurs été faite en la présence de M.Ménard, de MmeAmélie Pouliot, représentante de Financement Agricole Canada, ainsi que de M. François Séguin, directeur du Service récréatif de la Ville de Richmond.