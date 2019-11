Lancement d’une deuxième capsule vidéo pour l’agriculture des Sources

MRC des Sources (RL) - Dans la foulée de la campagne de sensibilisation à l’achat local et à la valorisation du métier d’agriculteur, lancée un peu plus tôt cette année, la MRC des Sources de concert avec le club agroenvironnemental de l’Estrie, tenait une soirée vers et bières à la ferme Launière S.E.N.C. de Wotton le 20 novembre dernier.

Durant la soirée, une capsule Ma région, mes Saveurs fût présentée à bons nombres de producteurs présents. Cette seconde vidéo promotionnelle, tournée par le groupe de Virage multimédia, mettant en vedette la jeune Mia et des producteurs animaliers de la région, s’intitule « Je suis fier de mon agriculture ». Celle-ci est notamment disponible pour visionnement sur la page Facebook de la région des Sources, la plateforme web vimeo de la MRC, ainsi que sur le site bien connu www.youtube.com.

Le Maire d’Asbestos et préfet de la MRC, M.Hugues Grimard, a tenu à souligner l’importance de l’agriculture pour le développement économique de la région. Dans la même veine, ce dernier souligna l’implication de la MRC dans la valorisation du travail des agriculteurs, alors que près de 75000$ ont été investis en ce sens au cours de la dernière année seulement, par l’entité administrative. «C’est important de démontrer notre fierté pour le travail des agriculteurs, puisqu’ils sont à la base de notre système économique territorial, mais ils sont aussi des joueurs majeurs pour l’équilibre de notre société.» A-t-il mentionné. «La MRC fait plusieurs partenariats pour mettre en valeur, de différentes façons, nos produits locaux. Nous avons fait un partenariat avec Créateurs de Saveurs et Coop Métro pour identifier les produits de notre région. Nous allons passer les vidéos que nous avons faites dans les télés au Métro, nous allons mettre de l’affichage de produits ainsi que faire voyager les deux bannières du projet Fier de mon agriculture locale dans les différents commerces et événements.» De conclure fièrement, M.Grimard.

Rappelons que la réalisation de ce projet a été rendue possible grâce à une aide financière de l’UPA des Sources, de la Caisse Desjardins des Sources, de même que du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation en vertu du programme Territoires: priorités bioalimentaires. Parmi les autres attraits de la soirée, les participants ont eu la chance de savourer différentes saveurs de bières provenant de la microbrasserie Le Moulin7, ainsi que d’assister à une conférence de MmeHélène Beaumont agronome, sur les bienfaits des vers de terre en milieu agricole.