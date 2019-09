Expo Richmond 2019 : Une bonne réussite qui a chassé la pluie

Canton de Cleveland (RC) – Alors que la météo prévoyait de la pluie à l’approche de la fin de semaine, le soleil s’est pointé au programme de la 163e édition de l’Exposition agricole. En fait, si le ciel gris a été menaçant de temps à autre, la pluie s’est manifestée à seulement deux reprises pour à peine un peu plus de trente minutes chacune.

Dès lors, le soleil était au rendez-vous pour quatre jours consécutifs parmi lesquels l’ouverture officielle a réuni les maires de la région de Richmond, ceux des zones limitrophes et celle du député du comté de Richmond, André Bachand, entouré des membres de l’Expo sous la présidence de Laurent Noël.

«Cette édition a été dans la normale si l’on considère celle de la 162e qui avait apporté deux nouveautés, soit celle du sculpteur d’arbres Jacques Pissenem et surtout le derby de démolition du dimanche après-midi qui avaient rempli les gradins. Pour 2019, la deuxième édition du derby a été parfaite sans oublier les divers tires de tracteur durant la fin de semaine», rappelle M.Noël, qui a coordonné les démolitions des 4 et 6 cylindrées lors du derby.

Durant ces quatre journées où s’étalaient les bâtiments, les membres de l’expo ont pu observer les jeunes enfants qui ont apprécié les petits animaux; les pâtisseries, légumes et fleurs; les jeunes 4H présents dont certains ont campé sur le terrain durant trois jours; les machines agricoles regroupant plusieurs détaillants; le mouton costumé, les démonstrations d’animaux et les jeux forains. De plus, des maréchales ferrants provenant de Tingwick, Chartierville et Kingsbury étaient sous la tente face aux spectateurs qui ont pu apprécier un art lié aux forgerons.

Chef électricien de métier pour les Bases des Forces canadiennes (BFC) à Montréal et maintenant à la retraite, Laurent Noël est fier d’avoir pu agrandir à temps le bureau de la direction de l’expo qui est maintenant efficace pour les réunions. Par ailleurs, M.Noël tiens à souligner l’effort des directeurs, directrices, de la secrétaire et de bénévoles au terme l’Exposition agricole du comté de Richmond2019.