Le sculpteur d’arbres Jacques Pissenem de retour à l’Expo Richmond

Richmond (RC) –Lors de l’édition 2018 de l’Expo Richmond, de nombreux visiteurs ont été agréablement surpris de découvrir les sculptures d’arbres du Français Jacques Pissenem. Si les spectateurs ont été ravis, l’homme à la tronçonneuse qui fait preuve de dextérité et de finesse est de retour au Québec.

Ainsi, l’artiste qui demeure à Paris et parcourt la France sera de nouveau pour une deuxième année à l’Expo de Richmond de 2019 qui se tiendra les 5, 6, 7 et 8 septembre prochain. Créations et calligraphie, sculptures monumentales, arbres sur pieds et shows musicaux sont au catalogue des réalisations du sympathique bucheron.

« Ne coupons plus nos arbres malades, en fin de vie ou devenue dangereuse pour notre sécurité. Donnons-leur une seconde vie à travers la sculpture. Confronté à une standardisation galopante et à une uniformité des goûts et des couleurs, je vous invite dans un univers de diversité, d’originalité et de sincérité. Communes, collectivités, particuliers, associations, entreprises, je souhaite que mes sculptures embellissent vos espaces de vie », ajoute l’artiste sur son carnet.