L’Exposition agricole de Richmond a 163 ans

Richmond – L’Exposition agricole de Richmond se tiendra du 5 au 8 septembre 2019 et cette année encore, elle propose une foule d’activités aux participants: mini-ferme, manèges, musique, tires de camions et de tracteurs, derby de démolition, machinerie agricole, machinerie antique, kiosques commerciaux, arts domestiques, horticulture, bovins laitiers, bovins de boucherie, spectacles de chevaux, moutons, chèvres, volailles et petits animaux.

Il y a également une foire aux jeunes, un coin pour maman et bébé. En outre, il est possible de louer les terrains pour différents événements tels que les mariages, rodéos, festivals de musique, etc. Des emplacements de camping pour les événements avec électricité et eau sont disponibles.

Le conseil d’administration (CA) regroupe 12 personnes, dont le président Clifford Lancaster. Les membres du CA participent également auprès du comité organisateur. Au total, une vingtaine de personnes s’affairent durant plusieurs mois afin de mettre sur pied l’événement tant attendu.

Le Conseil d’administration

• Laurent Noël: président.

• Maureen Murphy: secrétaire.

• Donald Beard: 1er vice-président.

• Tim Keenan: 2e vice-président.

• Michel Bougie: directeur.

• Nelson McCourt: directeur.

• Harry Lodge: directrice.

• William Johnston: directeur.

• Susan Mastine: directrice.

• Trenholm Nelson: directeur.

• Clifford Lancaster: directeur.

• Avery Perkins: directeur.

Le Comité organisateur

• Bovins laitiers: Tim Keenan et Avery Perkins.

• Bovins de bœufs: Trenholm Nelson et Donald Beard.

• Chevaux: Michel Bougie.

• Moutons: Susan Morrison-Mastine, Trenholm Nelson.

• Volailles et lapins: Laurie Frost, John Wayne Matthews.

• 4-H: Tim et Maria Keenan.

• Sections des dames: Edith Brown.

• Horticulture: Clifford Lancaster.

• Expos des jeunes: Sarah Fowler et William Johnston.

• BBQ et méchoui: Trenholm Nelson, Valerie Fowler et Patrick Redburn.

• Jeux forains: Clifford Lancaster et Maureen Murphy.

• Programme et attractions: Clifford Lancaster et Maureen Murphy.

• Bar: Erika Lockwood.

• Livre de l’Expo: Clifford Lancaster et Maureen Murphy.

• Publicité et promotion: Clifford Lancaster et Maureen Murphy.

• Barrières: Brenda Garrett et Kelly Reid.

• Stationnement: Donald Beard et Trenholm Nelson.

• Sécurité: Laurent Noël (expo) et Michel Bougie (chevaux).

• Kiosques: Avery Perkins, Donald Beard, Harry Lodge et Maureen Murphy.

• Roulottes: Avery Perkins.

• Déchets: William Johnston.

• Tire: Donald Beard et Harry Lodge

• Derby de démolition: Laurent Noël et Nelson McCourt.