Le Burbank : une première cuvée du vignoble La vallée des Nuages

Danville (RL) - Présent dans le paysage de la région depuis plusieurs années, le vignoble La vallée des nuages de Danville lançait officiellement ce lundi 17 juin, son tout premier vin de création locale. Il s’agit d’un vin rouge nappé d’une robe violacée plutôt intense regorgeant de saveurs, nées de l’assemblage de petites perles, marquettes et frontenac noir. Cette première cuvée des plus intéressantes de par ses arômes et sa douceur en bouche, portera un nom emblématique pour les gens de la ville de Danville, soit Le Burbank, représentant le mythique étang de l’endroit. «Nous avons longuement songé à un moyen de remercier et souligner le soutien des gens de cette ville, qui nous ont épaulés, autant par leurs implications que leurs judicieux conseils, lors des jours plus sombres et difficiles de notre entreprise. Ainsi après un certain temps l’idée nous est finalement venue, de nommer notre vin en l’honneur de ces gens-là… merci à tous». De souligner madame Manon Therrien, copropriétaire du vignoble familiale. De plus, les étiquettes de nos bouteilles seront ornées d’un dessin représentant l’étang, provenant de la main d’une jeune gagnante du concours que nous avions organisé pour l’occasion et auquel ont pris part une trentaine de participants. Par le fait même cette jeune fille, du nom de Stéphanie Arnold, se mérite un prix d’une valeur de 400$ pour son œuvre, somme qu’elle puisse utiliser pour l’organisation d’une fête au vignoble ou encore à la maison, selon sa préférence personnelle.

Dans un souci éco-environnemental Mme Therrien, accompagnée de son équipe composée de son époux Claude, son fils Philippe Tardif ainsi que la conjointe de ce dernier, MlleLaurence Longpré, a fait l’annonce que le vignoble danvillois sera le tout premier au Québec, à consigner les bouteilles étiquetées de ses produits, elles qui seront échangeables directement au vignoble. Il est à noter également que la coiffe de plastique des bouteilles laissera place à un scellant de cire comme il en était jadis coutume. Il sera donc possible de se procurer ce vin local au coût abordable de 25$ l’unité, en se présentant directement au commerce situé au 35 du chemin Gallup à Danville. Pour plus d’information, consultez la page web de La vallée des nuages au www.vignoblelavalleedesnuages.com