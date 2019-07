Les fromages du P’tit Mont Ham : La passion d’être fermier artisan

St-Adrien - Présente dans le paysage de St-Adrien-de-Ham depuis 2008, la petite fromagerie artisanale qui se trouve dans le rang 4 ne ménage pas l’implication ni les efforts afin de faire découvrir ses fromages produits à partir de lait de chèvre.

Le dicton: «le hasard fait bien les choses» décrit bien l’histoire de la fromagerie. C’est en feuilletant une revue d’agriculture alors qu’il habitait à Bonsecours au début des années2000 que Luc Larrivée a vu son attention attirée par un article dont la photo présentait un fermier tenant deux petites chèvres dans ses bras et qui avait pour sujet la production de lait de chèvre. L’intérêt poussa l’homme, dans la quarantaine à l’époque, à se rendre à la rencontre du fermier en question pour en apprendre davantage. À la suite de cette discussion et après mûre réflexion, l’entrepreneur en devenir décida plutôt de se tourner du côté de la transformation, en l’occurrence dans la production de fromage de chèvre.

M.Larrivée consacra les années qui suivirent à ses études dans le domaine à St-Hyacinthe, puis fit ses débuts dans le métier de fromager et de fermier, alors qu’il ne possédait que quelques bêtes. De retour dans son patelin natal de St-Adrien en 2006, il entreprit avec ses fils Pierre-Luc et Michaël, désireux de joindre l’aventure, d’établir les bases de ce qui allait devenir, en 2008, la petite entreprise familiale «Les fromages du P’tit Mont Ham».

L’entreprise produit plus de 11 variétés de fromages et saveurs, allant du feta au frais moulé en passant par le cheddar frais, le cheddar fumé ainsi que les populaires tartinades. Elle ne compte pour le moment qu’un seul employé à temps complet en la personne de Luc Larrivée. La ferme possède actuellement un troupeau avoisinant la trentaine de chèvres, ce qui se traduit par des traites amenant à des transformations aux deux jours environ. Il est possible, sur rendez-vous, de se rendre sur place pour effectuer ses achats. Autrement, «Les Fromages du P’tit Mont Ham» sont disponibles dans les comptoirs de la fromagerie Victoria de Warwick ainsi que dans les marchés publics de la région. Des partenariats avec des entreprises du domaine de la restauration sont aussi existants, comme dans le cas de la boulangerie-pâtisserie «Les Vraies Richesses» de Sherbrooke qui procède à la vente des produits et les utilise également dans la préparation de ses repas.

L’entreprise fermière procède actuellement à un investissement important au niveau de ses installations. «Nous sommes présentement en construction d’un bâtiment sous-terrain qui nous permettra de faire vieillir certains de nos fromages de manière adéquate et contrôlée. Mes fils et moi sommes fiers de pouvoir travailler à offrir de nouvelles gammes de produits aux clients de la région et d’ailleurs, car c’est en raison de leur appui depuis nos débuts que nous avons la chance d’œuvrer dans ce domaine» nous explique fièrement le fromager-artisan.