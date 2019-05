Ouverture de la 16 e saison du Marché Champêtre de Melbourne

Melbourne - Le 18 mai 2019 aura lieu le lancement officiel de la 16e saison du Marché Champêtre de Melbourne, sous le thème “Mangeons local, c’est naturel” .

Pour sa 16e saison, le Marché Champêtre de Melbourne, aimerait mettre l’accent sur le fait que d’acheter des produits locaux, c’est quelque chose qui va de soi! Les gens sont de plus en plus soucieux de ce qu’ils mangent et s’intéressent beaucoup plus à la provenance et à la qualité de ce qu’ils consomment, l’impact environnemental est aussi un facteur important.

Choisir des produits de chez nous, c’est choisir le meilleur pour notre santé physique ainsi que pour la santé financière de notre région.

Toujours fidèle à notre objectif, qui est de fournir à la population des produits sains et locaux, nous serons ouverts tous les samedis de 9h à 13h30 du 18 mai au 26 octobre 2019 .

Nos producteurs, anciens et nouveaux, offrirons une très belle variété de produits frais, dans une ambiance conviviale sur un site enchanteur. En plus de faire leurs achats, les visiteurs pourront discuter avec les producteurs et déguster un excellent repas cuit sur le barbecue et préparé exclusivement avec les produits du Marché. Bien sûr, il y aura tout au long de la saison des activités pour toute la famille, nous vous invitons donc à rester à l'affût en visitant notre page Facebook.