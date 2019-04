Plus de plastique agricole collecté dans la MRC du Val-Saint-François

Richmond –Dès le 9 avril, une nouvelle collecte des plastiques agricoles prise en charge par la MRC sera disponible dans neuf municipalités du Val-Saint-François.

Cette collecte se tiendra à Canton de Cleveland, Maricourt, Canton de Melbourne, Lawrenceville, Racine, Saint-Claude, Saint-Denis-de-Brompton, Val-Joli et à Canton de Valcourt. Notons également qu’Ulverton et Sainte-Anne-de-la-Rochelle offrent déjà un service du même genre et qu’ils continueront leur bon travail.

La nouvelle collecte aura lieu tous les mois et elle vise les plastiques de balle de foin ou les autres plastiques d’enrobage semblable. Les poches en plastique non tissé seront aussi ramassées.

Il est estimé que le projet pourra détourner environ 65 tonnes de plastique de l’enfouissement annuellement. « Nous sommes très fiers d’avoir réussi à implanter cette collecte sur le territoire. Dans les dernières années, certaines municipalités ramassaient le plastique agricole, mais ce sera désormais une majorité des agriculteurs du Val-Saint-François qui pourra participer », affirme Luc Cayer, préfet de la MRC.

Pour prendre part à la collecte, les producteurs agricoles doivent être inscrits auprès de leur municipalité. De plus, ils doivent se procurer des sacs qui seront disponibles gratuitement à leur hôtel de ville. Puis, il faut ensacher les plastiques agricoles propres et déposer les sacs pleins en bordure de route la journée avant la collecte.

Toutes les dates de collectes et les autres détails de ce projet sont disponibles au www.val-saint-francois.qc.ca/collectes-speciales-plastique-agricole.