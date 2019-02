La Maison Nokomis lance son vin d’érable Légende

Stoke (RC) – Depuis le début de 2019, la Maison Nokomis, une jeune entreprise située en Estrie, lance un nouvel alcool d’érable au goût unique et raffiné, Légende. L’entreprise fabrique de façon artisanale cet alcool fin en utilisant un des plus beaux produits du terroir, le sirop d’érable.

Depuis ses débuts en 2013, la vision des propriétaires est d’offrir au marché québécois des produits différents et de première qualité. Cette philosophie guide l’entreprise à tous les niveaux: de l’élaboration du processus de fabrication jusqu’au choix méticuleux des ingrédients.

«Légende, c’est le fruit de plusieurs années de travail et de peaufinage afin d’obtenir un alcool d’érable fin et délicat. Nous sommes très heureux de la présenter au marché québécois», déclarent les deux propriétaires, Marco Vachon et Jonathan L’Heureux.

Suite au rodage du produit à partir de 2013, la Maison Nokomis a été fondée en 2017 et est située à Stoke dans la MRC du Val-Saint-François et du territoire estrien. Légende est le premier produit mis en marché par l’entreprise. D’autres produits seront lancés dans les prochains mois qui, tout comme Légende, favorisent des alcoolisés délicats, raffinés et uniques.

Où trouver Légende?

Ce produit est disponible en ligne au www.maisonnokomis.com et livre les commandes directement. Il sera aussi disponible dans certains restaurants de la région de Sherbrooke et de Québec qui vont l’ajouter à leur menu.