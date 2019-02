La Ferme Daniel et Johanne Bombardier de Maricourt s’illustre pour la qualité de son lait

Longueuil – Seize nouveaux champions régionaux ont reçu les grands honneurs à l’occasion du 30e Gala du Club de l’Excellence d’Agropur, tenu à Québec le 25 janvier dernier. Cet événement a rendu hommage aux fermes laitières, membres d’Agropur, ayant enregistré les meilleurs résultats en matière de qualité.

C’est à cette occasion que la Ferme Daniel et Johanne Bombardier a été intronisée au Club de l’Excellence d’Agropur. Propriété de Mme Bombardier et M. Bombardier, la ferme compte 40 têtes de race Holstein, dont 18 vaches en lactation atteignant une production de 10 400 kg de lait en moyenne. Il s’agit de leur 4e nomination au Gala et de leur 6e nomination comme finalistes régionaux.

La crème de la production laitière

À l’échelle pancanadienne, la Ferme Jolipré Holstein inc. de Saint-Moïse, s’est particulièrement distinguée en obtenant le meilleur résultat combiné au niveau de la qualité du lait et de l’inspection sanitaire de la laiterie pour une troisième fois. La ferme possède un troupeau de 85 sujets de race Holstein, dont 45 vaches en lactation. Une mention d’honneur a également été décernée à Scott Robinson de Ward’s Creek au Nouveau-Brunswick.

Sélectionnés parmi tous les membres au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, ces nouveaux champions ont rejoint le Club de l’Excellence d’Agropur. Depuis sa création en 1988, le Club de l’Excellence a accueilli plus de 2 000 récipiendaires dans ses rangs. Tous les membres d’Agropur sont admissibles au concours et un processus de sélection rigoureux détermine les gagnants.