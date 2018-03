L’Estrie accueillera son tout premier Salon pour la relève agricole

Sherbrooke – Le Syndicat de la relève agricole de l’Estrie (SYRAE), en partenariat avec plusieurs organisations, est fier d’annoncer la première édition du Salon agri-relève. Cet événement gratuit, dédié à la fois aux étudiants du domaine agricole qu’aux jeunes agriculteurs et au grand public, se tiendra le 29 mars prochain au Cégep de Sherbrooke.

M. Christian Vachon, le Magogois reconnu pour son implication dans le domaine de la persévérance scolaire, a accepté de s’associer à l’événement et d’y être le porte-parole de cette journée où l’agriculture sera à l’honneur. Le marathonien y livrera d’ailleurs dès 9 h 00 une conférence sur la confiance en soi et la persévérance comme moteur de réussite. « Je suis très content d’être le porte-parole de cette première édition du Salon Agri-relève. L’entreprenariat, particulièrement dans le monde agricole, nécessite une grande dose de courage et de détermination. De nombreux étudiants seront présents durant la journée et j’ai hâte de leur livrer mon message sur la persévérance », de révéler celui qui a mis sur pied la Fondation Christian Vachon.

Cette journée, une première en Estrie, sera l’occasion pour les participants d’assister à des conférences sur des enjeux agricoles bien précis. Martine Deschamps de Syneraction Management, Valérie Giguère du Collectif en formation agricole et Nathalie Gobeil de l’Union des producteurs agricoles y parleront de sujets chauds comme la communication en entreprise, le manque de main d’œuvre en agriculture et la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ).

Des intervenants de plusieurs organisations dont le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), la Financière agricole (FADQ), le Fonds d’investissement de la relève agricole (FIRA) et plusieurs autres seront présents pour discuter avec les participants, que ce soit pour leur projets actuels ou futurs.

Finalement, la MRC du Memphrémagog sera aussi à l’honneur avec des visites virtuelles de fermes de la relève qui sont présentes sur leur territoire. « Nous sommes extrêmement fier de notre programmation, d’admettre Maxime Lafond, président du SYRAE. Le Salon va mettre en lumière tout ce qui est possible en agriculture et qu’il fait bon d’en vivre. Nous avons hâte d’accueillir les participants et de leur donner le goût de peut-être démarrer un projet agricole ou de poursuivre celui qu’ils ont déjà », de conclure le jeune producteur de lait et de foin de commerce de Weedon.