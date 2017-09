Des récoltes abondantes et quelques nouveautés à Valcourt

Valcourt – Plus d’une douzaine de producteurs de la région de Valcourt seront présents pour le retour du Marché public de Valcourt, qui aura lieu le 16 août prochain, au parc Camille-Rouillard. En effet, le Marché public de Valcourt reprend ses activités pour les cinq prochaines semaines, soit les mercredis, du 16 août au 13 septembre, de 15h30 à 18h.

Pour souligner la reprise des activités, un tirage de deux bons d’achats, échangeables au Marché public de Valcourt au cours de la saison 2017, aura lieu à 17h30, le 16 août prochain. Pour participer, les gens doivent compléter un coupon de participation sur place et le déposer dans la boite à cet effet.

Au cours des prochaines semaines, les producteurs offriront une variété de produits et quelques nouveautés s’ajouteront : produits maraichers, ail, petits fruits, viandes, produits de boulangerie, fromages, café, épices et plusieurs autres. Les gens sont invités à consulter la page Facebook du Marché public de Valcourt pour connaître les détails. Les organisateurs prévoient également quelques surprises pour souligner la conclusion de cette première saison, le 13 septembre prochain.

Josée Bélanger, coordonnatrice de Valcourt 2030 et coorganisatrice du projet se dit très satisfaite de l’achalandage jusqu’à maintenant : « Les citoyens ont mentionné qu’ils voulaient un marché public à Valcourt et ils répondent à l’appel! Du côté des producteurs, plusieurs nous ont fait part de leur appréciation de l’organisation et de l’ambiance qui règne au marché. Nous recevons déjà des demandes pour l’an prochain et nous souhaitons pouvoir offrir encore plus de variété. »

Rappelons que la mise en place du Marché public de Valcourt a été rendue possible grâce à la contribution financière de Valcourt 2030, du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec et de la MRC du Val-Saint-François.