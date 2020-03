Asbestos suspend certaines activités pour la fin de semaine

Asbestos – En date du 13 mars 2020 à 12 h 30, en regard de la situation actuelle entourant le coronavirus (COVID-19), la Ville d’Asbestos tient à souligner qu’elle suit la situation de près. Nous nous assurons pour le moment de respecter les recommandations gouvernementales tout en suivant les mesures émises par la Direction de santé publique du CIUSSS de l'Estrie – CHUS.

En ce sens, la Ville d’Asbestos a pris la décision d’annuler pour la fin de semaine (vendredi 13 mars, samedi 14 mars et dimanche 15 mars) toutes les activités de loisirs ayant lieu à l’école secondaire de l’Escale (piscine et gymnases). La bibliothèque municipale sera également fermée ce vendredi, samedi et dimanche. Notez que les retards engendrés par cette fermeture ne se seront pas pris en compte.

Nous communiquerons à nouveau avec la population ce lundi 16 mars en fin d’avant-midi concernant la tenue ou non des prochaines activités en lien avec la ville et ses installations. Pour tout autre événement ou activité, nous vous recommandons fortement de communiquer auprès de l’organisme organisateur afin de savoir si l’événement a lieu.