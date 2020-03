Valcourt veux attirer de nouvelles familles

Valcourt - Un programme de revitalisation a été adopté par la Ville de Valcourt et bonifié par des partenaires de choix. La Ville offrira, aux personnes qui achèteront un terrain dans le secteur ciblé par le programme, un crédit de taxes équivalent au prix d’achat du terrain et pouvant atteindre jusqu’à 15 000$. Certaines conditions ou restrictions s’appliqueront, mais selon Karine Boucher, Directrice Générale de la Ville, « ça revient à donner les terrains aux nouveaux citoyens ! ». Comme le programme est ouvert autant aux personnes physiques qu’aux personnes morales, toujours selon la Directrice Générale, « les entrepreneurs sont les bienvenus et pourront construire des maisons pour les revendre ou les louer. Il y a mêmes quelques terrains qui ont le zonage adéquat pour accueillir des jumelés. Ça peut devenir un investissement intéressant considérant le manque de logement à louer à Valcourt. »

Pour bonifier son programme, la Ville a fait appel à des partenaires et des gros joueurs ont répondu présent ! De ce fait, une personne qui construira sa maison dans le secteur du Boisé du Ruisseau, en plus de recevoir un crédit de taxes important, pourrait bénéficier de :

- Une remise en argent pouvant atteindre 10 000$ ainsi que plusieurs autres rabais et avantages s’il choisit Desjardins du Val-St-Francois pour son prêt hypothécaire ;

- Une remise en argent pouvant atteindre 2500$ s’il choisit plutôt la Banque Nationale de Valcourt pour son prêt hypothécaire. Le nouveau propriétaire bénéficierait également d’un compte bancaire gratuit pour 12 mois ;

- Une consultation juridique d’une valeur de 250$ s’il choisit de signer son hypothèque ou l’acte d’achat de son terrain chez Boudreau et Associés de Valcourt ;

- Un rabais de 2500$ ainsi qu’une unité d’air climatisé murale s’il retient les services des Constructions Clément Robert pour la construction de sa maison ;

- Un rabais de 2500$ par tranche de 100000$ pour les premiers 200000$ et 1000$ par tranches de 100000$ subséquentes si c’est plutôt Construction Sébastien Bourdeau qui érige la construction ;

- La compagnie BRP offrira une prime de 5000 $ à tout nouvel employé permanent qui déciderait d’acheter l’un des terrains visés par le Programme de revitalisation, dans le but d’y bâtir une maison. Ce montant pourra lui être remis en argent ou encore investit dans un REER collectif de BRP, selon les règles établies ;

- Finalement, emboitant le pas à BRP, la Ville offrira également une prime de déménagement de 5000$ à un de ces employé qui choisirait de se construire dans le secteur donné.

Sous le slogan « Valcourt te fait la cour ! », une campagne publicitaire massive a été lancée par la Ville qui souhaite voir des gens de l’extérieur choisir Valcourt pour s’établir. Selon Jacinthe Charron, Responsable des communications à la Ville de Valcourt, « plusieurs employés des industries de la Ville s’installent à Sherbrooke croyant qu’il n’y a rien à faire à Valcourt, mais c’est faux. Valcourt offre toutes les activités, tous les services et toutes les commodités d’une grande ville. C’est mon travail de leur faire savoir. Ils doivent consulter notre site Web, aimer notre page Facebook, lire l’Informateur et discuter avec les citoyens de la Ville, ils constateront qu’à Valcourt, c’est dynamique, vivant et qu’il ne manque de rien ! ». D’ailleurs, dans le cadre de la campagne promotionnelle, le site Web www.valcourttefaitlacour.ca a été mis en ligne et explique en détails toutes les offres de la Ville et de ses partenaires.

Pour le moment, ce sont 17 terrains qui sont touchés par le programme de revitalisation, mais si la demande est là, le projet domiciliaire pourrait croître rapidement.

Choisir Valcourt c’est choisir une qualité de vie exceptionnelle, un milieu de vie intergénérationnel, accessible et dynamique. Vous y retrouverez tous les services d’une grande ville, mais avec les avantages de la campagne! Géographiquement, les autoroutes 10, 20 et 55 forment les côtés d’un triangle réunissant les villes de Sherbrooke, Granby et Drummondville. Valcourt s’y trouve au centre, dans un rayon d’environ trente à quarante minutes. Les possibilités d’emplois sont nombreuses et diversifiées, du journalier au professionnel. Idéale pour les jeunes familles, la ville dispose d’établissements scolaires, offrant l’éducation de la Passe-Partout au secondaire 5, de 2 CPE et de nombreuses garderies en milieu familial subventionnées.