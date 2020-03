Six MRC s'unissent pour se doter d'un système detransport intelligent

COOKSHIRE-EATON,- Les MRC de Brome-Missisquoi, Coaticook, Haute-Yamaska, Haut­ Saint-François, Memphrémagog et des Sources ont conclu une entente pour faire l'acquisition, l'implantationet la gestion financière d'un système de transport intelligent. Ce système permettra de les doter d'outils d'autorépartition, d'optimisation des routes, d'accès à divers modes de paiement, de billetterie électronique,de gestion en ligne des réservations, de géolocalisation de véhicules en temps réel et d'interconnexion quireliera les réseaux de tous les partenaires de l'entente.

Cette entente favorisera la concertation régionale en permettant une action conjointe coordonnée par l'undes partenaires, la MRC du Haut-Saint-François.

Ce projet a bénéficié d'un financement de 600 000 $ du ministère des Transports. Les MRC impliquées y ontinvesti 33 333 $chacune. Pour les six MRC, on parle d'un projet de près de 800 000 $.

La MRC du Haut-Saint-François a été nommée mandataire de l'entente et a confié la gestion du projet à Transport de personnes HSF. La MRC du Haut-Saint-François procèdera sous peu à l'appel d'offres pour inviterles concepteurs de logiciels spécialisés dans ce domaine à proposer leurs produits et services.

Robert G Roy, préfet du Haut-Saint-François, souligne «C'est un travail d'équipe colossal qui a mené à la signature de cette entente et je tiens à remercier tous mes collègues préfets et leurs équipes. Avec cette entente nous posons un geste concret pour répondre aux défis que représentent l'occupation du territoire et la revitalisation des régions. Et nous le faisons en prouvant qu'ensemble, on va littéralement plus loin!»

Guy Lapointe, président de Transport de personnes HSF mentionne «Le Haut-Saint-François démontre unefois de plus son leadership dans la réalisation de projets rassembleurs. Mon organisme et moi-même sommesreconnaissants de cette marque de confiance que nous démontre notre MRC, de même que les cinq autresMRC partenaires.»

Ce projet de transport collectif intelligent qui permettra l'interconnexion avec la ville de Sherbrooke, regroupera 80 municipalités pour desservir une population de 427 569 personnes.