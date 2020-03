Drummondville – Du 6 au 7 juin prochain se déroulera la 3e édition du Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer de la MRC d’Arthabaska, au magnifique parc Marie-Victorin. Cette année, le Relais pour la vie aura deux présidents d’honneur pour marquer cette nouvelle édition. Nous avons aussi la chance de pouvoir compter sur le retour de M. Steve Pelletier, directeur des ventes et vice-président de la nouvelle Coopérative radio web média des Sources, qui sera avec nous pour une deuxième année. Pour le seconder, nous avons le plaisir vous annoncer que M. Alain Saint-Pierre, préfet de la MRC d’Arthabaska et maire de la municipalité de Saint-Albert, a accepté de se joindre à notre équipe.

M. Pelletier a accepté sans hésitation de renouveler son engagement au Relais pour la vie dans la MRC d’Arthabaska. « Ayant moi-même connu des gens qui ont reçu un diagnostic de cancer, j’ai constaté que cette épreuve affecte non seulement la santé physique, mais aussi l’espoir et le bonheur. Les personnes atteintes d’un cancer, comme celles qui les entourent, ont grandement besoin d’un événement concret et rassembleur comme le Relais pour la vie pour que l’espoir de la guérison grandisse », indique M. Pelletier. Parce qu’ensemble, nous sommes plus forts que le cancer.

M. Saint-Pierre a, pour sa part, pris la décision d’appuyer la cause parce que dans son entourage certaines personnes ont reçu un diagnostic et que la vie est plus grande que le cancer. « Le cancer ne se résume pas à un diagnostic. À la chimiothérapie. Aux cicatrices. Ce qui compte, ce sont les gens qui vous entourent et les choses qui vous passionnent. Parce que nous devons toujours garder espoir, et c’est ce que le Relais pour la vie nous offre avec le tour des Messagers d’espoir », poursuit M. Saint-Pierre.

La force du Relais pour la vie réside dans le fait qu’il interpelle les individus et les communautés afin que tous agissent et se mobilisent pour faire avancer la cause du cancer. « On sait tous que le cancer change les gens; un diagnostic de cancer ne saurait toutefois changer ce qu’ils sont. »

C’est pourquoi les présidents d’honneur lancent un appel à la générosité du milieu des affaires et à la population de la région de la MRC d’Arthabaska et le secteur d’Asbestos en les invitant à former des équipes et à s’inscrire sans tarder au Relais pour la vie de la MRC d’Arthabaska à Kingsey Falls, en communiquant dès maintenant avec Éric Julien du bureau régional de la SCC au 1 877 222-1665, poste 26508, ou à ejulien@quebec.cancer.ca, ou encore passer aux bureaux de la Ville de Kingsey Falls, situés au 15, rue Caron, pour vous procurer la documentation nécessaire à l’inscription et à la collecte de fonds.

Des équipes formées, d’un minimum de dix participants, se relayeront à tour de rôle, durant 12 heures, le samedi 13 juin à partir de 12 h. Chaque équipe est invitée à amasser la somme de 1500 $, soit 150 $ par membre de l’équipe. Pour toute information ou pour vous inscrire en ligne, visitez le http://www.relaispourlavie.ca/. Vous pouvez également contacter Annie Lemieux, responsable des équipes, au 819 363-3838 ou par courriel à relaismrcarthabaska@cancer.ca .

Un volet important du Relais est sans contredit le tour des Messagers d’espoir, et nous invitons toutes les personnes survivantes à se joindre à nous pour cette première marche forte en émotions. C’est une occasion unique de démontrer votre force comme survivant et qu’ensemble, nous sommes plus forts que le cancer. Pour toute information, contactez Réjeanne Fauteux ou Mireille Langlois, ou par courriel à relaismrcarthabaska@cancer.ca

Nous sommes à la recherche de bénévoles souhaitant s'impliquer dans le comité organisateur ou lors de l’événement de juin prochain. Vous êtes un artiste et avez envie de venir nous faire découvrir votre talent. Pour toute information, contactez Éric Julien au 1 877 222-1665, poste 26508, ou par courriel à ejulien@quebec.cancer.ca

