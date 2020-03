L’élan de solidarité se poursuit

Asbestos (RL) — Le diner spaghetti qui se tenait à la salle de l’église Saint-Isaac-Jogues, destiné à venir en aide à la famille de Simon Tessier et Élisa Roy le samedi 7 mars dernier, aura une fois de plus prouvé toute l’entraide communautaire présente dans la MRC des Sources en amassant tout près de 3000$ lors de cette journée. Organisé par MmeClaude Gilbert ainsi que des collègues et amis de la famille, ce repas-bénéfice aura su rallier plus de 219 personnes à la cause, au grand plaisir des organisateurs et au bonheur de la famille qui n’osait en espérer autant. «De voir autant de gens présents aujourd’hui pour nous supporter, c’est vraiment inexplicable comme sentiment, bien au-delà du volet financier, on sent un appui véritable, ce qui nous démontre que l’on n’est pas seul et ça nous donne assurément l’énergie pour continuer à avancer.» De confier humblement madame Roy.

Pour sa part son conjoint tenait à souligner le fait qu’en plus de la famille et des amis, bons nombres de personnes qu’ils n’ont pas la chance de connaître personnellement se sont également rangés derrière eux afin de les épauler dans cette épreuve. «C’est certainement impressionnant de voir toutes ces personnes qui nous viennent en aide sans même savoir qui l’on est vraiment. C’est typiquement propre aux petites communautés comme la nôtre et nous en sommes extrêmement reconnaissants envers tout le monde.» A-t-il ajouté. Parmi les personnes s’étant déplacé pour l’occasion, M.Jean Nadeau d’Asbestos, soulignait un point fort important, soit celui qu’en dépit du fait de connaître personnellement ou non la famille, «… ces gens-là ont besoin d’aide et la population est là pour les supporter.» Madame Claude Gilbert souligna quant à elle toute la synergie dans la tâche qui habitait les bénévoles dans la réussite de cet évènement.

En terminant, le couple Tessier-Roy qui projette maintenant de rebâtir leur demeure incendiée de la rue Roy à Danville au cours des prochains mois, tenait à remercier une fois de plus les organisateurs de la journée et de la collecte de fonds internet Go Fund Me, tous les bénévoles impliqués, les entreprises de Danville qui leur sont venues en aide ainsi que les généreux donateurs privés pour l’ensemble de leurs contributions depuis les évènements.