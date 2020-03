Annulation de la soirée de la Femme et du Carnaval Sucré

Danville - En raison des récentes exigences mises en place pour la gestion de la prolifération du COVID-19, la Ville de Danville reporte la tenue de la Soirée de la femme Danvilloise qui devait se tenir le 13 mars à 18h00 au Hall de Shipton. Il en est de même pour le Carnaval sucré du Domaine Boudreau.

Ces deux évènements sont donc reportés à des dates ultérieures inconnues pour l’instant.

Nous vous demandons de diffuser l’information à tous vos proches.

Pour votre information, la Ville de Danville est prêt à faire face à toute problématique reliée au COVID-19.

Aucun cas n’est répertorié sur notre territoire. Nous vous invitons tout de même à appliquer les mesures de précaution suivantes :

- Lavez-vous les mains souvent à l'eau tiède courante et au savon pendant au moins 20 secondes. - Utilisez un désinfectant à base d'alcool si vous n'avez pas accès à de l'eau et à du savon. - Observez les règles d'hygiène lorsque vous toussez ou éternuez :

- Couvrez-vous la bouche et le nez avec votre bras afin de réduire la propagation des germes. - Si vous utilisez un mouchoir en papier, jetez-le dès que possible et lavez-vous les mains par la suite.

- Si vous êtes malade, évitez le contact avec les personnes plus vulnérables, dont les personnes âgées et les personnes ayant une maladie chronique. Par exemple, évitez de rendre visite aux personnes hospitalisées, aux personnes hébergées dans les centres d’hébergement de soins de longue durée ou dans les résidences privées.

- Éviter le contact direct pour les salutations, comme les poignées de main et les accolades et privilégier l’usage de pratiques alternatives.