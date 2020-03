Un hommage pleinement mérité pour Michel Desfossés

Asbestos (RL) — Le club de 3 et 4 roues de l’Or blanc a rendu un hommage bien senti à M.Michel Desfossés le vendredi 6 mars dernier, en renommant les 26km de sentiers de véhicules tout-terrains sur les haldes reliant Asbestos à Danville, «Sentier Michel Desfossés». Le dévoilement de l’enseigne qui trônera désormais à l’entrée du sentier situé sur la rue Gaspé à Asbestos, s’est faite en présence de près d’une quarantaine de personnes, dont des membres du club, parents et amis de Michel ainsi que des personnalités des milieux politiques. C’est son ami, M.Jean Boisvert, initiateur du projet et bénévoles bien connus, qui ont pris la parole afin de relater toute l’implication et le dévouement dont M.Desfossés a fait preuve afin de rendre le projet de circuit de VTT sur les haldes, possibles. «L’histoire a commencé peu après la fermeture de la mine Jeffrey et alors que le VTT gagnait en popularité dans la région, Michel qui travaillait à ce moment dans l’équipe de direction de la coop d’alimentation, débarque dans mon bureau pour me lancer son idée d’aménager un sentier sur les haldes.

En dépit des interrogations de faisabilité que ça représentait au départ et avec l’appui du président de Mine Jeffrey M. Bernard Coulombe, qui a non seulement donné l’accès aux sites, mais également prêté gracieusement la machinerie nécessaire, Michel a travaillé bénévolement sur ces équipements du matin au soir pendant plus d’un été et demi pour en arriver à réaliser les sentiers que nous avons aujourd’hui.» De souligner M.Boisvert. Atteint de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) depuis environ deux ans, l’Asbestrien d’origine est reconnu non seulement pour son implication au sein des sentiers de Quad, mais également au sein d’une multitude d’œuvres et organismes de la région en compagnie de son épouse Ginette.

Bien que M.Desfossés ne parle plus depuis quelques mois déjà, c’est avec émotion et gratitude que ce grand bénévole a salué la foule présente et accepté d’emblée l’honneur qui lui a été décerné avec tout le mérite qui lui revient.