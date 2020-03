Un départ marqué par le souper du corned beef et du thé irlandais

Richmond (RC) – Suite au vendredi 28 février qui marquait le départ de la 143e édition de la Société Saint-Patrick de Richmond, duquel s’ajoutaient le Festival patrimoine irlandais, le calendrier des évènements a de nouveau débuté à l’Hôtel Grand Central (Gunter), cette fois pour le souper de bœuf salé (Corned Beef Supper) qui c’est tenu le samedi 7 mars. Comme à chacune année, les gens de la région de Richmond et de plusieurs contrées, touchant même celles de la proximité des frontières américaines, ont pris soin de réserver afin que le repas annuel soit impeccable et salé juste à point.

La propriétaire du Gunter et présidente de la Société Saint-Patrick, Erika Lockwood, a pu s’assurer du service de Bruce Banfill et Helen Johnston du Mr. B’s Smokin BBQ pour le repas. Quant à la musique, France Thibault de Saint-Camille (banjo, piano), Jocelyn Dion de Wotton (violon, accordéon) et Laurent Hubert de Saint-Camille (mandoline, bouzouki irlandais) ont bienfait durant la soirée.

C’est un beau départ avec le souper du corned beef. Le calendrier des évènements va bon train. Le dimanche 8 mars, à partir de 14h, il y avait le thé irlandais avec la violoniste Isabelle Gosselin à la salle de l’Église St-Andrew à Canton de Melbourne. «Tous ces évènements liés à l’édition2020 du patrimoine irlandais demeurent une source importante pour toute notre région. C’est aussi les efforts des commerçants du centre-ville et des endroits intéressants, comme c’est le cas du Fleuriste Richmond de Jessica Gagné qui participe aux festivités et aussi de la clientèle. C’est une quinzaine de commerçants qui s’efforcent à faire la différence», mentionne Erika Lockwood.