Le Canal Info + maintenant accrédité OBNL

Danville (RL) — Présent dans l’univers internet depuis maintenant près d’un an et demi, la télé communautaire Canal info + de Danville veut maintenant élargir ses horizons. En conférence de presse présentée sous une formule intimiste de 5 à 7, tenue au Hall de Shipton le vendredi 28 février dernier, il nous fut possible d’apprendre qu’une accréditation d’organisme à but non lucratif avait récemment été octroyée à la chaîne qui diffuse actuellement l’entièreté de ses reportages sur Facebook.

Si le projet de départ était exclusivement porté par l’idéologie et l’implication active de son créateur M.Guy-Charles Amnotte, voilà maintenant que de gens se greffent à lui en ce qui a trait à la gestion de l’organisme! En effet, un tout nouveau conseil d’administration est à présent formé et ayant à sa présidence M.Alain Caron, personnalité bien connue de la région, lui qui agit également à titre de président du C.A. de la corporation de l’étang Burbank. Autre personnalité influente du milieu agricole danvillois, M.Stephane Roy se joint également à l’aventure à titre de vice-président. Un troisième administrateur sera nommé sous peu afin de compléter le conseil d’administration officiel.

Quant à M.Amnotte, il siègera dorénavant au poste de Directeur général du Canal info +. «Guy-Charles a travaillé extrêmement fort depuis le lancement de ce projet et maintenant le temps est venu pour lui, je crois, de recevoir un coup de main au niveau de la gestion de cet organisme qui a des vues d’expansions sur l’ensemble de la MRC des Sources ainsi que des villes avoisinantes. Il est important de mentionner que les entrevues et tout le volet technique continueront d’être parties prenantes du travail de Guy-Charles sur le terrain et que ceux-ci apparaîtront également sur une nouvelle chaine YouTube en plus de Facebook très prochainement.» De commenter, M.Caron. «Je suis très heureux de constater l’intérêt des gens envers la chaine télé et je suis d’autant plus fier de voir que des personnalités comme Alain et Stéphane, embarque dans l’aventure avec moi dans des rôles qu’ils connaissent très bien et pour lesquels j’avais assurément moins d’expérience qu’eux.» Nous a pour sa part confié Guy-Charles Amnotte.

Questionné sur sa vision de cohabitation avec les médias en places, le fondateur du canal communautaire nous réitéra l’importance d’une saine collaboration. «Depuis le tout début, je crois à l’importance de partager la façon de véhiculer l’information au travers des différents médias. Que ce soit avec la presse écrite comme le journal Actualités-l’étincelle et/ou la radio CJAN FM99.3 d’Asbestos notamment, je continue de penser qu’il est primordial pour tous d’avoir une collaboration complice et bien établie pour le bien des gens de la région.» De conclure le sympathique intervieweur.