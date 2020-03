Remise de chèque à l’Association des Pompiers d’Asbestos

Asbestos (RL) — Le brunch des élus de la ville d’Asbestos, qui se tenait le 12 janvier dernier, aura une fois de plus fait preuve de popularité en attirant tout près de 200 personnes au centre des loisirs Notre-Dame de Toutes-Joies. Ces déjeuners communautaires sont des moments propices aux échangent entre les membres de la direction municipale et les citoyens, tout en amassant des contributions financières pour des organismes de la région. C’est donc avec fierté que le conseiller responsable de l’organisation, M.Jean-Philippe Bachand dévoila les recettes de cette journée qui se chiffre à plus de 2400$.

Le représentant des élus municipaux souligna que 50% de la somme était remise à la fondation du CSSS des Sources, 25% au club des petits déjeuners et l’autre 25% à l’association des Pompiers d’Asbestos. Monsieur François Cloutier, président de l’association accepta donc le chèque des mains de M.Bachand ainsi que du Maire M. Hugues Grimard lors de la séance ordinaire du conseil municipal le lundi 2 mars. Aussitôt cette remise faite, monsieur Cloutier souligna que les Pompiers d’Asbestos allaient remettre à leur tour cette somme au club des petits déjeuners, afin d’aider à pallier aux nombreux besoins dans la communauté.

«Nous sommes très heureux de la réponse de la population à notre invitation de cette année. Si l’an passé nous avions dû apporter quelques ajustements au niveau de la logistique entourant la quantité de nourriture disponible et les délais de services, cette fois-ci il n’en fut rien. Je désire par ailleurs remercier la dizaine de pompiers présents pour nous aider au service lors de cette journée, ainsi que l’ensemble du conseil municipal pour leur implication, tout au long de l’évènement.» De confier Jean-Philippe Bachand. En plus, des sommes énoncées ci-haut, mentionnons que la nourriture restante au terme de l’activité fût offerte à l’organisme Cuisine Amitié d’Asbestos.