Mobilisation citoyenne envers une famille sinistrée de Danville

Danville (RL) — Un diner spaghetti ayant pour but de recueillir des fonds afin de venir en aide à la famille de Simon Tessier et Elisa Roy, se tiendra le samedi 7 mars prochain de 11h30 à 13h30 au sous-sol de l’église Saint-Isaac-Jogues d’Asbestos. Rappelons que la famille a été durement touchée par un incendie qui a complètement ravagé leur résidence unifamiliale dans la nuit du 17 février dernier à Danville.

Ce repas caritatif est organisé par des collègues et amis du couple, dont notamment MmeClaude Gilbert. Celle-ci travaille d’ailleurs présentement à fignoler les derniers préparatifs en vue de l’évènement. «Je connais plutôt bien la famille, car je suis une collègue d’Elisa au CPE La Sourcière et leur histoire m’a beaucoup touchée. Je crois donc qu’il est plus que nécessaire de se serrer les coudes en tant que communauté et de les aider à traverser cette terrible épreuve. Comme vous le savez assurément, pour organiser ce genre d’activité de financement, il nous faut de l’aide importante de la part de la population et des entreprises de la région. Or, j’aimerais souligner l’implication de la boucherie Bouche et Gourmand de Danville, qui nous commandite la sauce a spaghetti, Coop-Métro Plus pour la viande, Fruits et Légumes de l’Estrie, le restaurant Tim Hortons d’Asbestos, Martin Blanchette(Gadouas), Cuisine Amitiée, le journal Actualités-L’Étincelle, la radio CJAN99.3 FM, la fabrique de l’église Saint-Isaac-Jogues, ainsi que de nombreux contributeurs personnels. Le coût d’entrée sera de 10 $ pour les adultes et de 5 $ pour les enfants de 12 ans et moins. À noter que les gens auront aussi la possibilité d’effectuer un don sans manger, alors qu’une boite sera installée à cet effet.» D’expliquer MmeGilbert.

Soulignons également qu’une levée de fonds est actuellement en cours sur le site internet www.gofundme.com, afin de recueillir les dons des gens désireux de contribuer. En terminant, si des personnes sont désireuses de s’impliquer avec le comité lors de l’évènement du 7 mars, on communique avec le 819-239-6552 de jour et au 819-879-6552 en soirée.