La concertation ValFamille lance un sondage auprès des jeunes de 12 à 25 ans jusqu’au 11 mars

Val-Saint-François – Les partenaires de la concertation ValFamille ont lancé le 24 février un sondage qui vise à mieux connaitre les besoins et les préoccupations des jeunes de 12 à 25 ans qui habitent sur le territoire du Val-Saint-François.

Les réponses serviront à présenter un portrait jeunesse aux organismes du territoire, dans le cadre de la démarche mobilisation jeunesse-famille initiée en septembre dernier grâce à un partenariat avec la Fondation Lucie et André Chagnon. «Nous souhaitons une grande participation, car plus il y aura de réponses, plus le sondage sera représentatif. Ainsi, les organismes pourront cibler des actions qui vont dans le sens des préoccupations, intérêts et besoins des jeunes», souligne Cathy Varnier, coordonnatrice de la concertation ValFamille.

Les jeunes de 12 à 25 ans sont donc invités à s’exprimer via un court sondage qui circule sur les réseaux sociaux et sur la page Facebook de ValFamille. On peut aussi le remplir via ce lien: https://fr.surveymonkey.com/r/MOBjeunesse.

Toutes les réponses resteront anonymes et la participation au sondage est volontaire.

The survey is also available in English : https://fr.surveymonkey.com/r/youthMOB.

Le sondage est ouvert jusqu’au 11 mars 2020. Pour encourager la participation, 3 cartes-cadeaux d’une valeur de 25$ seront tirées parmi les répondants. Pour plus de détails ou pour toutes questions: concertactions.vsf@gmail.com ou au 819-588-2280.