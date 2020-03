La MRC des Sources soulève une piste de solution

Asbestos – Mardi dernier, la MRC des Sources organisait une activité exploratoire visant à identifier des alternatives efficaces à l’usage du propane dans les installations de séchage à grains agricoles et de chauffage d’unité animalière. Avec la pénurie de propane de l’automne2019 et le récent blocus ferroviaire, les agriculteurs sont aux prises avec un enjeu majeur qui fragilise considérablement la chaîne de production alimentaire.

La MRC des Sources a souhaité agir rapidement afin de soutenir la communauté agricole de son territoire et d’identifier des pistes de solutions adaptées aux réalités de sa région. Pour ce faire, elle a mis à contribution sa coordonnatrice en économie circulaire chargée du projet Synergie Estrie. En collaboration avec l’agent Écoleader de l’Estrie, cette dernière a identifié les éléments pouvant mener au succès d’une méthode de production énergétique alternative au propane et ayant un impact positif sur l’environnement.

D’abord, la matière première pour produire de l’énergie doit être issue d’une source d’approvisionnement locale. Ainsi, nous réduisons grandement les risques pouvant nuire à la livraison de la matière et nous limitons les gaz à effet de serre produits par le transport. Ensuite, la matière utilisée doit être renouvelable et permettre un bilan carbone neutre. Finalement, la source énergétique doit être acquise et transformée à un coût avoisinant celui du propane, pour un rendement similaire.

À la lumière de ces critères, une solution semblait parfaitement adaptée au contexte de la région des Sources, à savoir celle de l’utilisation de la biomasse, et plus précisément de la ressource bois. Dans la MRC, il y a un important gisement de résidus de bois qui peut facilement être intégré dans une boucle d’économie circulaire et devenir de la matière énergétique à emprunte carbone neutre. Les coûts d’approvisionnement en résidus de bois sont aussi moins élevés et permettent de pallier les fluctuations incertaines du prix d’un gaz comme le propane.

L’équipe de la MRC des Sources a donc convoqué les agriculteurs du territoire afin qu’ils puissent rencontrer les acteurs clés pour l’élaboration d’une solution de conversion de leurs équipements agricoles et s’épargner les problématiques d’éventuelles crises d’approvisionnement en propane.

«Nous nous faisons un devoir d’être proactifs dans l’accompagnement que nous offrons aux entreprises agricoles de notre région. Les agriculteurs sont très importants pour notre économie locale, mais aussi pour l’ensemble du système alimentaire du Québec. On veut les aider à faire face aux enjeux qui nuisent à la prospérité de leur entreprise, tout en s’assurant d’être cohérents avec la vision de développement durable qui caractérise notre territoire», affirme Hugues Grimard, préfet de la MRC des Sources et maire de la Ville d’Asbestos.

Il faut aussi savoir que des projets de transition énergétique favorisant l’utilisation de la biomasse et d’énergies renouvelables sont éligibles à plusieurs sources de financement. Ces dernières ont été présentées aux agriculteurs présents à la rencontre.

Finalement, les boucles d’économie circulaire comme celle proposée pour la conversion des séchoirs à grains et des installations de chauffage d’unités animalières ont un impact positif sur l’environnement et contribuent aussi à solidifier l’écosystème économique local. Cette transversalité des actions est un excellent exemple de l’impact que peut créer un outil de développement comme l’Agenda21 de la MRC des Sources.