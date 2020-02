La semaine de la persévérance scolaire au Tournesol

Windsor — Dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire 2020, lundi matin le 17 février, la directrice de l’école secondaire du Tournesol, Caroline Monette, et le directeur adjoint, Jean-François Hamel, ont remis les certificats de la persévérance aux élèves qui se démarquent dans l’école par leur persévérance et leurs efforts. La mairesse, madame Bureau, était présente et accompagnée de Gaétan Graveline, conseiller municipal, car la Ville a adopté une résolution au conseil municipal afin de reconnaître le travail de ces élèves. Les élèves originaires de Windsor recevaient donc un deuxième certificat des mains de la mairesse ou du conseiller municipal. Plus de 90 élèves ont vu leur persévérance reconnue. Nous sommes fiers d’eux et nous les invitons à poursuivre les efforts qu’ils font au quotidien.