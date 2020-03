Une banque alimentaire pour la cuisine et le plaisir d’être ensemble

Windsor (RC) – Le mercredi 19 février avait lieu le lancement des cuisines collectives au Centre d’action bénévole (CAB) de Windsor et région. Depuis l’an dernier, les repas de la popote roulante ne sont plus cuisinés au CAB et c’est plutôt un traiteur de Val-Joli qui a eu le mandat de préparer les repas. Cependant, il y a une belle cuisine pour de nouvelles activités, dont celles de garnir une banque alimentaire.

Cette disponibilité de la cuisine a fait en sorte qu’il était désormais possible de répondre à un besoin qui perdure depuis plusieurs années à Windsor, soit celui d’animer des groupes de cuisines collectives. La directrice générale du CAB de Windsor et région, Nathalie Boisvert, et Isabelle Forcier, directrice générale de l’organisme Les tabliers en folie, ont donc planifié ensemble le début de ces activités.

Plus de quinze personnes ont répondu à l’invitation, dont la présence du préfet de la MRC du Val-Saint-François Luc Cayer, de la mairesse de Windsor Sylvie Bureau et des représentants des députés Alain Rayes et André Bachand. Les futurs participants ont pu se réjouir à l’idée d’avoir une grande cuisine fonctionnelle pour exercer leur activité. MmeForcier a fait la description d’une journée type de cuisine collective: La planification du repas, les achats, la cuisson et la distribution font partie des 4 étapes d’une journée.

«Les gens viennent cuisiner pour plusieurs raisons, que ce soit pour briser l’isolement, rencontrer de nouvelles personnes ou apprendre à cuisiner, ces ateliers sont un plus dans leur vie. C’est avec une grande fierté que ces gens repartent avec ce qu’ils ont fait. C’est une réussite! Quoi de mieux pour de l’estime de soi! Plusieurs futures mamans font des cuisines collectives, car bientôt elles devront cuisiner pour une autre personne que soi-même. C’est aussi une activité qui permet à des personnes de pouvoir être végétariennes, ou de l’intolérance au gluten afin de regrouper ces gens», observe MmeBoisvert.

Un bac et de l’information

Le CAB de Windsor et région a le souci de l’environnement et est fier d’avoir son bac de compost. L’équipe tient à remercier chaleureusement la Ville de Windsor pour le don du bac.

Pour de l’information supplémentaire ou pour vous s’inscrire: CAB de Windsor et région au 819 845-5522, et les Tabliers en folie au 819 826-6517.